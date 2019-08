Stichwort: Landnutzung

In der Definition der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) heißt : "Landnutzung ist gekennzeichnet durch Vorkehrungen, Aktivitäten und Einwirkungen, die Menschen an einer bestimmten Art der Bodenbedeckung vornehmen, um diese herzustellen, zu verändern oder zu erhalten." Das heißt, unter Landnutzung versteht man jegliche Art der Inanspruchnahme von Böden und Landflächen, also Teilen der festen Erdoberfläche, durch den Menschen. Am verbreitetsten ist die land- und forstwirtschaftliche Landnutzung. Synonym verwendet werden die Begriffe Bodennutzung und Flächennutzung.