Einer, der den Nachwuchsjournalistinnen und -journalisten Rede und Antwort stand, war kein geringerer als Bundeskanzler Olaf Scholz. Er verriet, dass neben Joggen auch Rudern, Fahrradfahren und Wandern zu seinem regelmäßigen Sportprogramm zählen und dass seine Lieblingsfächer in der Schule Deutsch und Geschichte waren.

Scholz zu "Klimaklebern" und Ukraine-Krieg

Doch das war natürlich längst nicht alles, was die Kinder von Scholz wissen wollten. So fragten sie den Kanzler auch nach seiner Meinung zu den Klebe-Aktionen von Klimaaktivisten: " Ich finde die Aktionen ein bisschen bekloppt ", sagte Scholz, der live aus New York zugeschaltet war. " Ich finde, über das Klima muss man reden - und zwar über die Probleme und was wir tun können - aber nicht alle Leute gegen sich aufbringen. "

Auch zum Thema Ukraine-Krieg nahm der Kanzler Stellung. Er sprach von einem " schlimmen Angriffskrieg " und davon, dass man " viele Jahrzehnte gehofft hatte " dass die Zeiten vorbei sind, in denen " ein großes Land sein kleineres Nachbarland überfällt, einfach weil es das Territorium erobern will ". Daher sei es auch so wichtig, die Ukraine weiterhin zu unterstützen.

Auch Wüst stellt sich den Kinderfragen