Welthungerhilfe-Bericht: Ukraine-Krieg verschärft verheerende Lage

Klimakrise, Corona-Pandemie und bewaffnete Konflikte verschärften 2021 die Notlage im Süden des Planeten. Die stark gestiegenen Nahrungsmittelpreise haben nach Angaben der Welthungerhilfe die Krise in vielen Ländern verschärft. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine habe die Situation in den vergangenen Monaten noch einmal erheblich verschlechtert.

Die Bilanz für das letzte Jahr sei - wie schon in den Jahren zuvor - wieder "verheerend" , sagte Marlehn Thieme, Präsidentin der Deutschen Welthungerhilfe, am Dienstag dem WDR . Die Hungerzahlen seien bereits vor der Corona-Pandemie gestiegen. "Bis zu 828 Millionen leiden an chronischer Unterernährung. Jeder zehnte Mensch auf dieser Welt kann sich nicht ausreichend ernähren."