Immer am zweiten Sonntag im Dezember werden weltweit Kerzen für verstorbene Kinder angezündet. Auch Kirchen und Krankenhäuser in NRW beteiligen sich an dem "World Wide Candle Lighting".

So lädt zum Beispiel die evangelische Kirche in Solingen zum Gedenkgottesdienst ein. " Auch wenn ein Kind schon lange tot ist, bleibt es in der Familie unvergessen ", weiß die evangelische Klinikpfarrerin Renate Tomalik, die in ihrem Berufsalltag schon viele trauernde Familien begleitet hat.