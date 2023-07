Weltweit nimmt der Hunger zu - wo er am größten ist und welche Gründe es gibt

Kriege, bewaffnete Konflikte, Preissteigerungen und der Klimawandel haben nach Angaben der Welthungerhilfe den Hunger weltweit verschärft. Besonders durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine seien Grundnahrungsmittel teurer geworden, sagte Welthungerhilfe-Präsidentin Marlehn Thieme am Donnerstag bei der Vorstellung des Jahresberichts ihrer Organisation.

Laut den Vereinten Nationen litten im Jahr 2022 weltweit rund 735 Millionen Menschen an Hunger, 122 Millionen mehr als vor der Corona-Pandemie. Hungerkrisen entwickelten sich zu Katastrophen, wie am Horn von Afrika, wo sich die Lage "dramatisch" zugespitzt habe.

Wie wird Hunger definiert?

Es gibt verschiedene Formen von Hunger - sagt die Welthungerhilfe. Die akute und extremste Form sei die "Unterernährung über einen abgrenzbaren Zeitraum". Sie trete bei Krisen wie Dürren, Kriegen und Katastrophen auf. Betroffen davon seien knapp acht Prozent aller Menschen, die hungern.

Daneben gibt es auch die chronische Unterernährung. Dabei nehme der Körper dauerhaft weniger Nahrung auf, als er brauche - so die Welthungerhilfe. Die "Aktion Deutschland Hilft" spricht in diesem Zusammenhang auch von "quantitativer Mangelernährung". Diese Form des Hungers ist auf der Welt am meisten verbreitet.

Eine besondere Form des chronischen Hungers ist "qualitative Mangelernährung", bei der sich Menschen einseitig ernähren. Bei diesem "versteckten Hunger - der nicht auf den ersten Blick sichtbar ist - fehlen dem Körper wichtige Nährstoffe wie Vitamine, Proteine, Eisen, Zink und Jod. Langfristig kann das zu schweren Krankheiten führen.

Wo auf der Welt ist der Hunger am größten?

Der sogenannte Welthunger-Index der Welthungerhilfe zeigt, dass Menschen vor allem in Afrika südlich der Sahara und in Südasien hungern. Für 2022 nennt der Index fünf Länder, in denen die Not am besonders groß ist: Zentralafrikanische Republik, Tschad, Kongo, Madagaskar und Jemen. Auch in den Ländern Burundi, Somalia, Südsudan und Syrien sei die Lage - zumindest vorläufig - "sehr ernst" .

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) hat eine interaktive "Hunger-Karte" erstellt, auf der der man sehen kann, wie sich Hunger in den Weltregionen verteilt.