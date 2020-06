Weltblutspendetag: Corona hat die Vorräte erschöpft

Weil viele Krankenhäuser langsam zum Normalbetrieb zurückkehren und versäumte Operationen nachholen, bittet das Deutsche Rote Kreuz in NRW am Weltblutspendetag am Sonntag (14.06.2020) die Bevölkerung um Hilfe. Eine Sprecherin der Uniklinik Düsseldorf sagte, dass derzeit rund 30 Prozent Mehrbedarf an Spenderblut bestehe, der nicht gedeckt sei.