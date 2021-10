Welt-Klimakonferenz in Glasgow: Letzte Chance fürs Klima?

Können wir es schaffen?

Selbst Klimaschutz-Organisationen setzen ihre Hoffnungen auf die reale Welt: es tut sich in der Industrie, in der Finanzwelt, in den Städten und Gemeinden bereits so viel, dass die Staaten mitziehen werden. „Wer in 10 Jahren nicht klimafreundlich produziert ist weg vom Fenster“, diese Ansicht setzt sich unter den 25.000 Teilnehmern aus 192 Ländern immer mehr durch.