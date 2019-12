Die Zahl der Aids-Toten ist in NRW deutlich zurückgegangen. Nach Angaben des Statistischen Landesamts starben 2017 noch 89 Menschen an der Immunschwäche-Krankheit. Das waren 16 Prozent weniger als im Vorjahr.

Kino zeigt Doku

In Bonn erklären Mitarbeiter der Aidshilfe am Welt-Aids-Tag zum Beispiel, wie man einen HIV-Selbsttest macht und wo man sich beraten lassen kann. In Bergisch Gladbach erzählen Betroffene aus ihrem Alltag. Sie wollen zeigen, dass HIV nicht immer ansteckend ist.

Und das Leverkusener Kino zeigt am Montag eine Doku über eine Aids-Kranke - und zwar für 400 Schüler. Die Aidshilfe Köln zeigt in einer Fotoausstellung unter anderem eine Serie mit Fotos von zwölf HIV-positiven Menschen und einem Statement zu ihrem Leben mit der Infektion.