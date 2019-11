Ein Einhorn-Welpe namens "Narwal"

Die Mitarbeiter der Tierstation "Mac's Mission" in der Stadt Jackson im US -Bundestaat Missouri hatten so etwas wohl noch nie gesehen: Der kleine Hund, der in der Kälte ausgesetzt wurde, hatte ein längliches Horn auf der Stirn und sah damit aus wie ein Einhorn.

Die Helfer der Tierstation gaben dem Welpen den Namen "Narwhale the little Magical Furry Unicorn". Als sie ihn bei Facebook vorstellen, wird "Narwal" zum Internet-Star.

Röntgenaufnahmen bringen Aufschluss

Die Tierpfleger nahmen mehrere Untersuchungen vor, um herauszufinden, was es mit dem Horn auf sich hat. Nach dem Röntgen stand fest: Es gibt keine Verbindung zwischen Horn und irgendwelchen Nervenbahnen. "Narwal" kann damit auch nicht wedeln oder ihn aktiv bewegen. Die Pfleger schreiben aber weiter, das würde ihn "zum coolsten Welpen aller Zeiten machen."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Facebook angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Facebook. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Stand: 14.11.2019, 10:04