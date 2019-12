Was ist das Problem?

Etwa ein Drittel der Befragten an den typischen "Fressbuden" in Dortmund hatte laut DGB angedeutet, dass es Probleme mit dem Mindestlohn gebe. Laut DGB sind viele der Beschäftigten auf den Weihnachtsmärkten Saisonarbeiter, die nur zur Adventszeit nach Deutschland kommen, vor allem aus Rumänien und Bulgarien. In den vergangenen Jahren hätten sich immer wieder Beschäftigte, die für ihre Arbeit auf Weihnachtsmärkten zu wenig Lohn bekommen hatten, an gewerkschaftsnahe Beratungsstellen gewandt.

Welche Rechte haben die Saisonarbeiter auf dem Weihnachtsmarkt?

Auch Saisonarbeiter haben einen Anrecht auf Mindestlohn. Wenn man einen Arbeitsvertrag hat, muss der Arbeitgeber auch auf einem Weihnachtsmarkt mindestens den gesetzlichen Mindestlohn von 9,19 Euro brutto pro Stunde bezahlen. Auch wenn der Vertrag nur mündlich abgeschlossen wurde. Der gesetzliche Mindestlohn gilt ebenso, wenn der Mitarbeiter nicht in Deutschland wohnt und nur kurzfristig hier arbeitet. Und der Mindestlohn gilt auch für Minijobber. Als Minijobs gelten Beschäftigungsverhältnisse, bei denen der Arbeitnehmer höchstens 450 Euro im Monat verdient.