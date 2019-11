Wegen des Verdachts auf schweren Kindesmissbrauchs haben Ermittler in Rheinland-Pfalz einen weiteren mutmaßlichen Täter festgenommen. Das hat NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) am Mittwochabend (13.11.2019) dem WDR bestätigt.

Polizei und Staatsanwaltschaft kamen dem Verdächtigen im Zusammenhang mit dem Kindesmissbrauchsfall in Bergisch Gladbach auf die Spur. Insgesamt sitzen jetzt neun Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Sie sollen Kinder missbraucht und Videoaufnahmen von den Taten in Internetforen verbreitet haben.

Ermittlungen wegen Missbrauchsfällen in Bergisch Gladbach

In dem aufgedeckten Netzwerk sollen Männer Kinder sexuell missbraucht und Fotos und Videos davon in Chat-Gruppen mit bis zu 1.800 Mitgliedern verbreitet haben. Die Ermittler gehen von weiteren Tätern und Opfern aus.