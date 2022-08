Bordeaux-Wein aus dem Rheinland? So verändert das Klima den Weinbau

Und Deutschland bildet da keine Ausnahme. Auch in der französischen Spitzenlage rund um Bordeaux hat die Weinlese schon begonnen. Dort passen sich die Winzer an die neuen klimatischen Bedingungen an und schneiden die Rebstöcke teilweise so, dass mehr Blätter stehen bleiben und so den Trauben Schatten bieten. Dennoch hätten viele Trauben Sonnenbrand bekommen, berichten die dortigen Winzer. Sie rechnen mit einer um 15 bis 20 Prozent geringeren Ernte.