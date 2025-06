Sie heißen light, fun, blue oder zero: alkoholfreie Getränke. Vor allem alkoholfreies Bier ist in Deutschland so beliebt wie nie. Der Deutsche Brauer-Bund rechnet damit, dass bald jedes zehnte in Deutschland gebraute Bier alkoholfrei sein wird.

Auch der Absatz an alkoholfreiem Sekt, Wein, Wodka oder Prosecco steigt. So gingen 2024 fast 20 Millionen Flaschen alkoholfreien Sekts über die Ladentheke - ein Plus von fast zehn Prozent im Vergleich zu 2023. Doch woran liegt das?