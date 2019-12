Weihnachtswetter: Leise nieselt der Regen

Ist das Ihr Ernst, mal wieder auf Weiße Weihnachten in NRW zu hoffen? Warum denn bloß? Es gibt natürlich auch diesmal das typische Festwetter - klassisch grau, trüb und nass. Was denn sonst!

Wolken und Wind

Schon am Montag (23.12.2019) gibt es zur festlichen Einstimmung in ganz NRW Regen unter einer schön starken Wolkendecke. Statt sanft rieselnden Flöckchen, weht dazu ein frischer Wind mit starken Böen. Am Heiligabend regnet es dann munter weiter und die Temperaturen sind mit 11 Grad viel zu mild für Dezember.