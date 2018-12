Weihnachtssingen im Westen: Kuschelfaktor im Stadion

Denn auch in den Arenen in Düsseldorf und auf Schalke werden am Tag vor Heiligabend Zehntausende gemeinsam Weihnachtslieder singen. Die Texte der geplanten Lieder stehen zur Sicherheit vorher im Internet.

Kollektive Rührung

Mit dabei: BVB-Spieler Götze, Piszczek und Reus (v.l.)

Vergangenen Sonntag (16.12.2018) tönten mehr als 50.000 Kehlen weihnachtlich von den Rängen des ausverkauften Dortmunder Stadions. Per Lasershow wurden die Texte der 23 Weihnachtslieder auf den Platz projiziert. Popsänger Sasha und auch BVB -Spieler sangen mit, ein Meer aus leuchtenden Handys signalisierte kollektive Rührung.

Gleiches Phänomen in Aachen: Unter dem Motto "Sing mit!" kamen dort am vergangenen Sonntag rund 20.000 Menschen in den Tivoli, um bei echtem Kerzenlicht christliche Weihnachtslieder, aber auch Alemannia-Fangesänge anzustimmen. Begleitet wurden sie von Aachener Chören und dem per Tonband ins Stadion importierten Glockengeläut des Aachener Doms.

Stadion als großes Wohnzimmer

Stadionsingen begeistert hierzulande offenbar Abertausende. Schon 2013 kamen Tausende zum "O Tivoli Weihnachtssingen" nach Aachen. Dann legten 2015 die Kölner nach - mit ihrem nun alljährlichen " Loss mer Weihnachtsleeder singe ".

Die 45.000 Karten für die diesjährige Veranstaltung seien bereits am 28. Dezember vergangenen Jahres - nur wenige Stunden nach Start des Vorverkaufs - ausverkauft gewesen, sagt Sprecherin Laura Günther.

Feierliche Stimmung mit "Handykerzen"

" Von der Uroma bis zum Enkel " kämen ganze Familien, ausgerüstet mit Weihnachtsplätzchen in Plastikdosen, warmen Decken und Kakao in der Thermoskanne. Also keineswegs nur Fußballfans, die ohnehin öfter ins Stadion gehen.