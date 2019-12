Verstöße gegen den Arbeitsschutz

WDR-Reporter haben den Weg der Ware nachverfolgt und sind auf einen Lieferanten in der Stadt Moradabad in Indien gestoßen. Vor Ort haben die Reporter Verstöße gegen den Arbeitsschutz festgehalten. So müssen die Arbeiter Fräs- und Schleifarbeiten ohne Schutzbrillen und Schutzkleidung durchführen.

"Käthe Wohlfahrt" bezieht nach eigenen Angaben nur einen geringen Teil seiner Ware aus Indien. Das Unternehmen hat aufgrund der WDR-Recherchen erklärt, die Beziehung zu seinem Lieferanten dort zu beenden.