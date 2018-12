Diese Weihnachtsmärkte in NRW sind noch offen

Bis einschließlich Sonntag (30.12.2018) öffnen die Weihnachtsmärkte in Dortmund, Bielefeld, Duisburg, Düsseldorf, Mönchengladbach, Leverkusen, Gütersloh, Düren, Bad Salzuflen und Bad Oeynhausen ihre Pforten. Einen Tag länger kann man in Castrop-Rauxel sowie im belgischen Maastricht shoppen, bummeln und schlemmen.

Am Dreikönigstag ist endgültig Schluss

Am längsten können sich Bewohner und Besucher in Recklinghausen, Kamen, Wegberg, Euskirchen sowie auf dem Kölner Heumarkt den Weihnachtsmodus bewahren. Dort haben die Märkte bis zum Dreikönigstag am 06.01.2019 geöffnet.