Neue Sicherheitsideen für Weihnachtsmärkte

Die Weihnachtsmarktsaison bringt neue Sicherheitskonzepte in in die NRW- Städte. Damit will man die Gefahr vor Terroranschlägen, wie den auf den Berliner Weihnachtsmarkt vor rund zwei Jahren, mindern.

Sperrgatter aus Israel

In Bochum sollen nicht nur Wassersäcke die Zufahrten zur Innenstadt versperren. Die Stadt setzt zusätzlich Sperren ein, die sich von Fahrzeugen nicht durchbrechen lassen. Die Barrieren stammten aus Israel und ähnelten Gattern, die sich beim Aufprall verformen und einen Angriff aufhalten, berichtet der Sprecher.