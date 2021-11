Weihnachtsmärkte starten: Diese Regeln sollte man kennen

Hier keine Masken, dort Abstandsregeln

Auf den meisten Weihnachtsmärkten gilt nach aktuellem Stand (Freitag, 12.11.), was auch auf Wochenmärkten gilt: Es sind keine Masken im Freien vorgeschrieben, und es gibt keine besonderen Abstandsregeln. Einige Kommunen haben aber schon 2-G-Regeln beschlossen.

In Duisburg hat die Stadt früh entschieden, dass nur Geimpfte und Genesene Zutritt zum Weihnachtsmarkt haben sollen, um Ungeimpfte vor einer Ansteckung zu schützen. Das gleiche soll in Münster gelten. Die Einhaltung der 2G-Regel soll stichprobenartig überprüft werden.

Die Stadt Köln hat am Freitag nach den Erfahrungen zum Karnevalsauftakt beschlossen, die 2G-Regel beim Land zu beantragen, und möchte an den Eingängen kontrollieren. Auch Bocholt und Bielefeld denken darüber nach. In Dinslaken gilt indes eine Maskenpflicht auf dem Weihnachtsmarkt.

Bund und Länder treffen sich

Viele Weihnachtsmärkte, etwa der in Düsseldorf, setzen auf größere Abstände zwischen den einzelnen Ständen. In manchen Städten, zum Beispiel in Bochum, werden die Glühweinstände eingezäunt.

Da sich die Regeln ständig ändern können, schaut man vor dem Weihnachtsmarkt-Besuch am besten nochmal selbst nach, welche Regeln vor Ort gerade gelten - beziehungsweise, ob Bund und Länder grundsätzlich neue Regeln beschließen.