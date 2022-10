Lichterfeste und Weihnachtsbeleuchtung in der Energiekrise: Wie dunkel bleibt es in NRW?

Veranstalter setzen auf sparsame LED-Technik

Außerdem habe man die Lichttechnik schon vor Jahren auf LED umgestellt, ein Abend Herbstleuchten würde Stromkosten von lediglich etwa 45 Euro verursachen: "Wenn man das im Verhältnis zu den 1000 bis 4000 Besuchern am Abend sieht, spart das sogar Energie ein." Trotzdem habe man im Park zusätzliche Energiesparmaßnahmen umgesetzt. So bleibe etwa die Beleuchtung am Glaselefanten nachts aus.

Balanceakt zwischen Energie sparen und Freude bereiten

In diesem Spannungsverhältnis zwischen Energie sparen einerseits und Freude spenden andererseits, bewegen sich in diesem Jahr viele Veranstalter von Lichterfesten und Städte beim Thema Weihnachtsbeleuchtung. Ob es hell wird oder dunkel bleibt, entscheidet dabei jede Stadt, jeder Veranstalter für sich. Die meisten gehen einen Mittelweg.

Grüner Strom für Lichterfest

So soll zum Beispiel "Recklinghausen leuchtet" ab dem kommenden Wochenende die Recklinghäuser Innenstadt erleuchten. Dabei werden mehr als 160 Gebäude und Objekte in der Recklinghäuser Innenstadt bunt angestrahlt. Angesichts der Energiekrise wird das Licht abends allerdings früher als sonst wieder ausgeschaltet. Der Strom wird außerdem mit einer Solaranlage erzeugt, damit sei das Licherfest klimaneutral, betont die Stadt.

Feuerwerke fallen aus

Abesagt wurde hingegen das traditionelle Feuerwerk, zum Ende von "Recklinghausen leuchtet". Und auch ein anderes große Feuerwerk, die Kölner Lichter wurde jetzt bereits für das kommende Jahr abgesagt. Hintergrund ist die ungesicherte Finanzierung angesichts der aktuellen Krisen.

