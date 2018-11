15 Tage vor Beginn des Advents-Kalenders: In Essen eröffnet heute schon der Weihnachtsmarkt - so früh, wie noch nie. Doch das Konzept Weihnachtsmarkt steht Ansammlung von Fressbuden zunehmend in der Kritik: Besucher vermissen weihnachtliche Atmosphäre, sind genervt von Ramschangeboten. Die Städte in NRW reagieren - mit unterschiedlichen Konzepten.

Zurück zur Tradition in Siegen

Neues Konzept: Weihnachtsmarkt in Siegen

Nach vielen Beschwerden zieht der Siegener Weihnachtsmarkt in diesem Jahr zurück auf den Schlossplatz und setzt auf neue Händler und einen regionalen Veranstalter. Statt Imbiss- oder Kirmesbuden steht jetzt ein Hüttendorf mit Fachwerk da - getaucht in ein Lichtermeer aus rund 140.000 LED. Auf einer Bühne soll es täglich ein weihnachtliches Programm geben. Außerdem würde sich nun sogar ein eigener Beirat um die Weihnachtsmarktgestaltung kümmern, erklärt die Stadt.

Aktion in Remscheid

Statt auf ruhige Besinnlichkeit, setzt der Remscheider Weihnachtsmarkt hingegen auf Aktion und nennt sich deshalb auch " Wintertreff ". Mittelpunkt ist eine Eisbahn, zur Eröffnung und zum Abschluss gibt es ein Feuerwerk. Statt reiner Verkaufsstände gibt es ein Bühnenprogramm.

Buden öffnen früher und länger

Auch bei den Öffnungszeiten gibt es große Unterschiede. Im Essener Stadtteil Steele etwa startete der Weihnachtsmarkt bereits am 9. November. Die Märkte öffnen teilweise nicht nur früher, sie bleiben häufig bis nach Weihnachten. So sind zum Beispiel die Buden in Dortmund oder Duisburg bis zum Jahresende geöffnet.

" Wenn die Adventszeit immer mehr ausgeweitet wird, verliert sie ihren besonderen Charakter und wird alltäglich ", kritisiert Andreas Duderstedt, Pressesprecher der Evangelischen Kirche von Westfalen.

Atmosphäre gegen Eintritt

Weihnachtsmarkt rund um Schloss Dyck

Eine Alternative sind Weihnachtsmärkte mit besonderer Atmosphäre, die nur an wenigen Tagen geöffnet haben - wie der Nikolausmarkt am Essener Schloss Hugenpoet, Eintritt 8 Euro. Wer den Weihnachtsmarkt vor der historischen Kulisse des Schlosses Dyck in Jüchen erleben will, zahlt 13,50 Euro. Dafür singen hier auch Chöre der Gemeinde und es gibt Suppen " nach Großmutters Rezepten", wirbt der Veranstalter.

Für den guten Zweck

In Waltrop haben sich 34 Vereine, Schulen und Kindergärten zusammengetan, um am dritten Adventswochenende einen eigenen Weihnachtsmarkt zu veranstalten, ganz ohne kommerzielle Anbieter. Zu kaufen gibt es beispielsweise Taschen, die in der nicaraguanischen Partnerstadt San Miguelito genäht wurden. Mit den Einnahmen sollen dort Frauenarbeitsplätze unterstützt werden.

Stand: 16.11.2018, 15:30