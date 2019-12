Die gute Nachricht vorweg: Wer in diesem Jahr noch in eindrucksvoller Kulisse mit tausenden Gleichgesinnten Weihnachtslieder singen will, hat Glück. Sowohl für die Düsseldorfer Arena am Montag (23.12.2019) als auch für das erste Weihnachtssingen im Leverkusener Fußballstadion am Samstag (21.12.2019) gibt es noch Karten im Internet und an der Abendkasse.

Dass das nicht selbstverständlich ist, zeigen die beiden wohl traditionsreichsten Weihnachtssingen in NRW . Für den Aachener Tivoli (22.12.2019) gibt es schon seit Wochen keine Karten mehr - obwohl dort 26.000 Besucher hinein passen. Die 45.000 Karten für das Müngersdorfer Stadion (23.12.2019) in Köln waren laut Veranstalter sogar schon nach acht Stunden ausverkauft.

Seit wann wird im Stadion gesungen?

Erfunden wurde das Weihnachtssingen in deutschen Stadien von Union Berlin. Der Legende nach trafen sich bereits 2003 " 89 Verrückte mit Glühwein und Gebäck an der Mittellinie des Stadions 'An der Alten Försterei '" und sangen Weihnachtslieder, wie es auf der Website des Vereins heißt.