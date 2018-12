Unsere Weihnachtsinterviews

Ein Notfallseelsorger, eine Familie in Wohnungsnot, Betroffene von Straßenbau-Beiträgen und Diesel-Skandal: An den Weihnachtstagen befragen wir Menschen, über die der WDR in den vergangenen Monaten bereits berichtet hat. Menschen, die uns bei bewegenden oder wichtigen Themen des Jahres von ihren Erfahrungen und Meinungen erzählt haben. Was hat sich seitdem verändert? Wie geht es ihnen heute? Wie schauen sie aufs neue Jahr?