Mitten im Stadtzentrum von Münster lenkte am 7. April ein 48-Jähriger einen Kleinbus in eine Gruppe von Menschen. Dabei starben vier Personen sowie der Täter. Albrecht Roebke, evangelischer Pfarrer und Notfallseelsorger im Rhein-Sieg-Kreis, erklärte damals im Interview mit "Leonardo", wie den Betroffenen in den ersten Stunden geholfen werden kann.

WDR: Herr Roebke, haben Sie die Menschen nach den Ereignissen in Münster noch weiter begleiten können?

Notfallseelsorger Albrecht Roebke

Albrecht Roebke: Im Normalfall ist man in der Notfallseelsorge für die ersten 48 Stunden zuständig. In Münster war das auch so, aber bei uns im Kirchenkreis begleiten wir die Leute zum Teil länger – zum Beispiel bei erlittenen Gewalttaten.