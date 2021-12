Weihnachtsgeschenke für Lastwagenfahrer

Mit einem Bollerwagen voller Geschenke ziehen sie über die Raststätte Aachener Land an der A4 bei Eschweiler. Darin: 150 Weihnachtstüten mit Süßigkeiten und ganz praktischen Sachen, wie Schreibzeug, Klemmbretter und Hygieneartikel.

Zeit für ein Danke

Die Lkw-Fahrer freuen sich sehr

Hinter dem Rauschebart des Weihnachtsmanns steckt Wolfgang Schiffers, selbst Kraftfahrer. Er hat das Glück, Weihnachten mit seiner Familie verbringen zu können. Die vielen Lastwagenfahrer aus Osteuropa haben dieses Glück nicht. Deswegen sei es an der Zeit, Danke zu sagen, meint Wolfgang Schiffers. " Diese Leute halten Deutschland am Leben. Sie sorgen dafür, dass die Versorgung bei uns nicht zusammenbricht ."

Raststätten dieses Jahr besonders voll

So viele Lkw - 150 Geschenke reichen nicht mal für alle

Wie viele Lastwagenfahrer es sind, hat selbst die Organisatoren überrascht: Die 150 Tüten haben dieses Mal nicht gereicht. Allein an der Raststätte Aachener Land warten aktuell mehr als 200 Lastwagenfahrer darauf, dass sie weiterfahren können. An Feiertagen herrscht schließlich Lkw-Fahrverbot. Die Lastwagen stehen in mehreren Reihen an der Raststätte. " So viele waren es noch nie ", sagt Wolfgang Schiffers vom Kraftfahrerkreis. Seit inzwischen neun Jahren organisiert er die Weihnachtsaktion. Unterstützung bekommt er dabei von der Autobahnpolizei.

Geschenke auch im Münsterland

Eine ähnliche Aktion hat es im Münsterland gegeben. An der A43 zwischen Haltern und Münster hat das Netzwerk "Brücken bauen" Geschenke an Lastwagenfahrer verteilt - finanziert aus Spenden von Institutionen und Kirchengemeinden aus dem Raum Haltern.