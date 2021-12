Wegen 2G: Weihnachtsgeschäft eher schwach

Nach dem Adventswochenende noch viereinhalb Einkaufstage

Manche Händler im Ruhrgebiet hoffen deswegen auf die Last-Minute-Shopper, sagt Marc Heistermann vom Handelsverband NRW Ruhr. Falls nicht ganz sicher sei, ob ein online bestelltes Geschenk rechtzeitig ankäme, will so mancher Kunde vielleicht doch auf Nummer sicher gehen und wird sich in den Geschäften vor Ort eindecken.

Gerichtsentscheidung zu 2G im NRW-Einzelhandel steht noch aus

Eine wichtige Entscheidung zu der 2G-Regelung im Einzelhandel in NRW könnte in den nächsten Tagen fallen. In Niedersachsen hat das Oberverwaltungsgericht die 2G-Regel im Einzelhandel vorläufig aufgehoben, weil sie nicht notwendig sei, um das Infektionsgeschehen einzudämmen und dagegen verstoße, alle gleich zu behandeln. Auch in NRW gibt es dazu Klagen: Das Oberverwaltungsgericht in Münster will in der kommenden Woche entscheiden.