Die Enkelin muss sich anhören, dass sie ganz blass um die Nase ist und ihr das vegane Essen gar nicht gut tut. Und das bisschen Sahne am Gemüse werde sie schon nicht umbringen. Die Oma bekommt dafür den Vorwurf, dass es völlig unnötig sei, Tiere zu essen und dass die Gans noch nicht mal bio ist.

Solche Szenarien wird es in deutschen Familien an den Feiertagen viele geben. Immerhin ernähren sich hier rund acht Millionen Menschen vegetarisch und 1,3 Millionen vegan. In Internetforen und sozialen Netzwerken tauschen Veganer Tipps aus, wie sie solche Festtage überstehen.

Keine Diskussion über Ernährung

" Es kann gut sein, dass zu Tisch Zweifel an der veganen Ernährung geäußert werden. Meiner Erfahrung nach solltest du dich auf keine Diskussion einlassen ", schreibt Luis bei vegane-familien.de. Das führe nur zu Streit und ändere sowieso nichts. Luis: " Antworte stattdessen, dass du dich gesund fühlst und deine Blutwerte auch in Ordnung sind ."

Luis empfiehlt, das eigene Essen mitzubringen. Am besten eine große Portion, damit die anderen probieren können.

Ehrlich kommunizieren

