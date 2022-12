So finden sie ihren Weihnachtsbaum

Weihnachtspullis in Großbritannien: Grob gestrickt und mit überdimensionalen Weihnachtsmotiven versehen - so kommen die "Christmas Jumper" vor allem in Großbritannien daher. Wer erinnert sich nicht an die herrliche Szene aus dem Film "Bridget Jones" in der auch Schauspieler Colin Firth immer wieder in hässlichen Strickpullovern seinen Auftritt hatte. Mittlerweile hat er es mit dem Filmpulli sogar ins Wachsfigurenkabinett geschafft