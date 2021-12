Weihnachtsamnestie: Justiz entlässt zahlreiche Häftlinge

Mindestens 790 Inhaftierte dürfen oder durften bundesweit ihre Haftanstalten früher verlassen. Allein in Nordrhein-Westfalen wurde in diesem Jahr bereits 277 Gefangenen vorzeitig die Freiheit beschert.

Hilfsangebote nutzen

Jedes Jahr kommen kurz vor Weihnachten etliche Häftlinge früher aus den Haftanstalten. Die sogenannte Weihnachtsamnestie soll Häftlingen, die ohnehin rund um den Jahreswechsel entlassen werden, ein schönes Fest bescheren und ihnen ermöglichen, Hilfsangebote und Beratungsstellen zu nutzen, bevor diese in die Weihnachtspause gehen. Meist handelt es sich um Tage, die Häftlinge vorzeitig entlassen werden, nicht um Monate.

Für eine Entlassung kommen allerdings nur Häftlinge infrage, die im Gefängnis nicht negativ aufgefallen sind und keine langjährige Haftstrafe verbüßen mussten.

Nicht alle Länder machen mit

Aber nicht in allen Bundesländern kommen Gefangene im Zuge der Weihnachtsamnestie vorzeitig raus. So hätten im Saarland die Voraussetzungen für Begnadigungen in diesem Jahr bei keinem Gefangenen vorgelegen, teilte das dortige Justizministerium mit. Und Bayern begnadigt prinzipiell nie zum Jahresende. Eine Weihnachtsamnestie würde nur manchen Gefangenen einen ungerechten Vorteil verschaffen, so die Begründung,

Stand: 12.12.2021, 08:59