12.22 Uhr: Weihnachtsbad der "Pirrlliepausen" im Senftenberger See

An Heiligabend ein Bad im Senftenberger See

Bei nur zwei Grad Wassertemperatur sind 16 Männer und Frauen des Winter-Schwimmvereins "Pirrlliepausen" an Heiligabend in den Senftenberger See in Brandenburg gestiegen. Mit roten Zipfelmützen plantschten die Winterbader ein paar Minuten lang in dem fast eiskalten Nass. Die Vereinsmitglieder treffen sich seit 35 Jahren zum Weihnachtsbaden, das letzte Bad im Senftenberger See war allerdings im Winter 2017/18 im 30. Jahr möglich. Denn danach hätten zunächst Baggerarbeiten zur Sicherung des Ufers die Schwimmer zum Ausweichen auf andere Badestellen gezwungen, zuletzt machte die Corona-Pandemie offizielle Treffen unmöglich.

12.14 Uhr: German-Gemütlichkeit in England

In vielen Ländern wird der deutsche Weihnachtsmarkt mittlerweile nachgebaut - so wie der größte seiner Art in Birmingham in Großbritannien. Dort veranstaltet Birminghams Partnerstadt Frankfurt den "Frankfurt Christmas Market", der bis zu vier Millionen Besucher anzieht.