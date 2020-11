So kann es mit der weihnachtlichen "Vorquarantäne" klappen

Neben der Eindämmung der Pandemie hat die Politik derzeit ein großes Ziel. In Zeiten, da die Bevölkerung auf so vieles verzichten muss, soll das Weihnachtsfest so familiär wie möglich werden. Dabei sollen die Bürger mit einer sogenannten "Vorquarantäne" helfen.

Diese hatte der Virologe Christian Drosten Anfang Oktober ins Gespräch gebracht. Familien sollten demnach optimalerweise eine Woche vor dem Fest soziale Kontakte " so gut es geht " vermeiden. Damit verringere man das Risiko, dass das Virus unter dem Christbaum weitergereicht wird.

Home-Office nicht für alle möglich

Ob und wie so eine Quarantäne umsetzbar ist, hängt von mehreren Faktoren ab: etwa von Schulen, Kitas und Home-Office-Optionen. Die Schüler werden in NRW wohl fünf Tage vor Heiligabend in die Ferien geschickt, die Kitas bleiben offen. Arbeit von zu Hause ist für Berufsgruppen wie Krankenhauspersonal und Feuerwehr keine Option. Letztlich hilft aber jeder Heimarbeiter, Kontakte insgesamt zu reduzieren.

Wenn Familien in der Woche vor dem Fest mehr Zeit gemeinsam in den eigenen vier Wänden verbringen, werden sie die sinnvoll füllen müssen. Wie schon beim ersten Lockdown werden nicht nur vermehrt Filme geschaut und Bücher gelesen, sondern auch Brettspiele auf den Tisch kommen.