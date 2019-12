Zu Weihnachten gehört für viele neben Weihnachtsbaum, Plätzchen, Geschenken und dem Festtagsbraten auch das Spenden. In der Zeit der Nächstenliebe wollen sie Menschen unterstützen, denen es nicht so gut geht wie ihnen selbst. Oft geschieht das über sogenannte Wunschbäume.

Das sind öffentliche aufgestellte Weihnachtsbäume, an denen meist Wünsche von sozial benachteiligten Kindern hängen. Spender können die Geschenke kaufen und bei den Unternehmen abgeben, die die Bäume aufgestellt haben. Diese sorgen dafür, dass die Gaben ankommen.

Einrichtungen in der Region

Wie groß dieser Trend ist, zeigt der Wunschbaum, den die evangelische und katholische Kirche mit der Caritas und dem Verein "Willkommen in Olpe" aufstellte. Die mit 65 Wunschzetteln geschmückte Tanne, die zum ersten Mal in der Dreimann-Buchhandlung in Olpe stand, war nach nur drei Stunden leer geräumt.

" Und bis zum Abend hatte ein Viertel der Leute die Geschenke schon besorgt, verpackt und gab sie wieder bei uns ab ", sagt Geschäftsführer Georg Spielmann dem WDR vor dem dritten Adventssonntag (15.12.2019). Ein Grund für die große Spendenbereitschaft sieht er darin, dass die Geschenke an Einrichtungen in der Region gingen.

Sicherheit durch bekannte Träger