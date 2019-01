Weihnachten ist vorbei, die Christbäume haben ihre Aufgaben erfüllt. Spätestens wenn die Nadeln anfangen zu rieseln, werden viele von ihnen vor die Türen gesetzt. Die Abholung übernehmen in Nordrhein-Westfalen in der Regel die städtischen Abfallbetriebe - und die haben in den kommenden Wochen jede Menge zu tun.

Weihnachtsbäume müssen abgeschmückt sein

Allein in Köln werden jedes Jahr bis zu 300.000 Bäume eingesammelt, in Düsseldorf sind es etwa 100.000. In der Landeshauptstadt werden sie ab dem 9. Januar geholt. Mitarbeiter der Kölner Abfallbetriebe nehmen die Bäume im Rahmen der normalen Restmüll- und Biomüllabfuhr mit. Alternativ können die Besitzer sie auch zu einer von dutzenden Sammelstellen bringen. Einzige Bedingung: Die Weihnachtsbäume müssten komplett abgeschmückt sein, sagt ein Sprecher der Kölner Abfallwirtschaftsbetriebe.