Weihnachten in Flutgebieten: "Wir leben"

Der Heilige Abend geht mit einer einzigen Träne los. Dann kullern immer mehr über Karin Schmitz' Wange. Weihnachten sei schwer für sie und ihre Familie; die Erinnerungen kommen hoch.

"Die Flut hat uns so viel genommen. Aber das Wichtigste ist, dass wir leben" , sagt die Rentnerin, als sie gerade das Essen für den Heiligen Abend vorbereitet - in einer provisorischen Küche. Es gibt Roastbeef mit Gemüse.

Sie und ihr Mann lebten monatelang in einem Baucontainer, direkt neben ihrem Haus. "Eine außergewöhnliche Erfahrung - aber man gewöhnt sich irgendwann an alles" , sagt Karin Schmitz. Die Flut im Juli hatte ihre Lebensmittelpunkt komplett zerstört. Ihr Haus stand meterhoch unter Wasser. Die komplette Elektronik, die Fenster, Möbel und Erinnerungsstücke - alles verschlammt, zerstört. "An Weihnachten hat damals niemand gedacht. Ich dachte, dass wir jahrelang nicht in unser Haus zurückkönnen."

Familien laden Betroffene ein

Zehntausende Menschen in den Flutgebieten können Weihnachten nicht wie gewohnt feiern. Weil viele Häuser unbewohnbar sind, sind die Innenstädte wie etwa in Bad Münstereifel nahezu verwaist. Viele Häuser haben weiterhin keine Heizung und müssen mit mobilen Geräten heizen. Auch das Leitungswasser kochen viele Menschen vorsichtshalber wegen möglicher Keime ab.

Deshalb verbringen die meisten Betroffenen das Weihnachtsfest bei Freunden und Verwandten. Für wen das nicht möglich ist, gibt es etwa in der evangelischen Gemeinde in Swistal am Heiligen Abend und an den Feiertagen ein kostenloses Essensangebot. Private Initiativen - wie in Erftstadt - vermitteln von der Flut betroffene Familien zu Nicht-Betroffenen, die dann für sie kochen. In den letzten Wochen hatten Hilfsorganisationen Weihnachtsbäume und Lichterketten gespendet, um die kargen Innenstädte und Dorfplätze weihnachtlich zu schmücken.

Weihnachten im Tiny House

Marion und Andreas Surrey feiern den Heiligen Abend in einem sogenannten Tiny-House in der Grafschaft. 30 Quadratmeter groß. Eine Notlösung, da ihre Erdgeschosswohnung in Ahrweiler wohl noch lange Zeit nicht bewohnbar sein wird. "Ich merke, wie wichtig es ist, dass wir uns jetzt haben" , sagt Marion Surrey, die in diesem Moment mit ihrem Mann einen Mini-Weihnachtsbaum schmückt. Alles, was sie dafür brauchen, sind Spenden, genauso wie die Geschenke, die einfach vor ihrer Haustür lagen. "Diese Solidarität hier ist einfach unglaublich."