Stille Nacht wie noch nie: So feiert NRW Weihnachten

" Ganz normal " feiern, das will auch Rita Heinen. " Lassen uns nicht verrückt machen. Wer weiß schon, was nächstes Jahr ist. "

Auch Ralf Weltrowski will seine Kontakte nicht beschränken: " Bei uns kommen viele zu Besuch. Jack Daniels, Jonny Walker, Fürst von Metternich ", schreibt er.

Kreative Ideen für Weihnachten trotz Corona

An Heiligabend wollen viele Menschen per Videotelefonie Kontakt halten.

An Heiligabend allein zu Haus, aber per Videotelefonie mit der Familie verbunden sein, das haben sich viele fest vorgenommen. So wie Elisabeth Brück " mit den Enkelkindern und der Tochter, die im Krankenhaus liegt ".

Britta Schulz bleibt mit ihrem Mann allein und verlegt das Fest zum Teil in die Zukunft: " Wir warten auf den Frühling und machen eine After-Weihnachts-Party im Garten. "

" Wir fahren zu den Großeltern an die Tür und machen so Bescherung ", schreibt Nicole Groddeck. Auch Anja Huge will sich mit ihren Eltern draußen treffen. " Wir haben einen ausgebauten Stall, mit Kamin, aber offener Seitenwand, so dass für Belüftung gesorgt ist! "

An einer Nachbarschaftsaktion beteiligt sich Veronica Wermann: " Und zwar gehen alle um 21 Uhr mit Kerzen oder einem anderen Licht raus auf den eigenen Hof oder im großzügigen Abstand auf die Straße, und dann singen wir gemeinsam das Lied ‘Stille Nacht’ ".

Oder Weihnachten gar nicht feiern

Leicht hat es, wer Weihnachten ohnehin nicht feiert, wie etwa Facebook-Userin Gerda Ka: " Wie schon seit Jahrzehnten machen wir unsere Steuererklärung oder räumen den Keller auf ", schreibt sie.