Freude zum Fest: So kommt Weihnachtsstimmung auf

🎄🎄🎄 Geimpfte Weihnachtsbäume zum Verkauf

Weihnachten ohne Baum ist wie ... Karneval ohne Pappnase - würden die Leute in der Schlange am Kölner Dom sagen. Ach ja und falls die Scherzkekse mal alle sind, gibt es Nachschub auf Twitter:

🎄🎄🎄 Auto so richtig festlich geschmückt - Knöllchen!

Nicht bei jedem Ordnungshüter ist Weihnachtsruhe eingekehrt. Ein Autofahrer in Bayern hat so viel Vorfreude in sich gespürt, dass er seinen Schlitten rundherum mit einer Lichterkette verzierte. Als er damit am Donnerstagabend in Mindelheim im Landkreis Unterallgäu an einer Polizeistreife vorbeifuhr, wurde er prompt kontrolliert. Den Weihnachtsfreund erwartet ein Bußgeld, wie die Polizei an Heiligabend mitteilte. Bayerisch bierernst.

🎄🎄🎄 Last Christmas: Nach 37 Jahren an der Spitze

Das Pop-Duo George Michael und Andrew Ridgeley

Für die einen ist dieser Song Schmalz pur, für die anderen das Christmas-Feeling schlechthin. "Last Christmas" von Wham! hat es 37 Jahre nach seiner Veröffentlichung erstmals an die Spitze der deutschen Single-Charts geschafft.



Das britische Pop-Duo mit George Michael und Andrew Ridgeley hat den Song 1984 herausgebracht. Seit vielen Jahren erzielt er zur Weihnachtszeit Top-Platzierungen in den Charts - und ist mit 153 Wochen das am häufigsten platzierte Lied der deutschen Charts-Geschichte. Doch zum Spitzenplatz hatte es bisher nie gereicht. In diesem Sinne: Merry Christmas!

Auch auf den nächsten Plätzen weihnachtet es sehr: