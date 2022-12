Hilfe gegen die Einsamkeit

Südwestfalen und Bielefeld: Gottesdienste und Weihnachtsessen

In Südwestfalen öffnen einige Gemeindehäuser und Kirchen am Heiligabend ihre Türen für Menschen, die sonst alleine wären. Unter anderem in Siedlinghausen, Marsberg und Raumland. In der katholischen Gemeinde Burbach gibt es nach dem Gottesdienst auch ein gemeinsames Essen. Pastor Jonas Klur freut sich über viel Unterstütztung aus seiner Gemeinde

"Dass man ein bisschen Gemeinschaft feiert und einfach ein bisschen Licht und Wärme bringt" Jonas Klur, Pastor

In Bielefeld findet in der Bahnhofshalle ein großer Gottesdienst mit anschließendem Essen für bis zu 500 Personen statt. Aber auch im Kleinen gibt es Angebote: In Bad Oeyenhausen öffnet ein Café seine Türen an Heiligabend und lädt zu Kartoffelsalat, Würstchen, zum Singen und Spielen ein.

Telefonseelsorge: Viele Menschen sind erschöpft

Auch die Telefonseelsorge richtet sich auf viele Anrufe über die Feiertage ein - allein in Münster werden rund 50 Ehrenamtliche an den Telefonen sitzen. Die meisten Menschen aus dem Münsterland, die sich bei ihnen melden, seien erschöpft, viele würden von Geldsorgen geplagt, so Joachim Fischer, Leiter der Telefonseelsorge Münster. Wichtig: Auch wer nicht direkt durchkommt, sollte es auf jeden Fall weiter probieren.

Video starten, abbrechen mit Escape Wuppertaler Plaudertelefon: Einfach miteinander reden Lokalzeit Bergisches Land. . 12:28 Min. . Verfügbar bis 22.12.2023. WDR.

Plaudertelefon für einsame Menschen

In Wuppertal gibt es seit Kurzem ein ähnliches, aber doch anderes Angebot: Ein Plaudertelefon, das sich auch besonders an einsame Menschen richtet. Hier gibt es allerdings keine Lebensberatung wie bei der Telefonseelsorge, sondern es geht einfach nur darum, mal wieder miteinander ins Gespräch zu kommen - auch wenn man sich nicht kennt.

Die Telefonseelsorge ist erreichbar unter:

0800 111 0 111

0800 111 0 222

116 123