Tausende in NRW arbeiten an Weihnachten

Die letzten Geschenke sind besorgt, der Baum geschmückt und das Essen auf dem Tisch. Für viele in NRW ist das der Moment, in dem am heutigen Heiligabend (24.12.2019) Entspannung eintritt und das Weihnachtsfest so richtig beginnt.

Auch, weil sie sich auf tausende Menschen verlassen können, die auf ihre Bescherung im Kreis der Familie verzichten, um wichtigen Jobs nachzugehen.

Sollte das Weihnachtsfest aus dem Ruder laufen, vielleicht, weil das Fondue mit einem Fettbrand endet oder Großmutter über die neue Holzeisenbahn ihres Enkels stürzt, reicht ein Anruf bei der 112 und Hilfe naht.

80.000 Freiwillige Feuerwehrleute in Bereitschaft

" Die Feuerwehr ist an Heiligabend und den Feiertagen genauso besetzt, wie an jedem anderen Tag des Jahres ", sagt Christoph Schöneborn vom Verband der Feuerwehren in NRW. 3.000 bis 4.000 hauptberufliche Feuerwehrleute sind an jedem dieser Tage im Dienst. " Dazu kommen die etwa 80.000 Ehrenamtler der Freiwilligen Feuerwehren, die Bereitschaftsdienst haben ", sagt Schöneborn.

Weitere 1.000 Rettungssanitäter sind laut VdF an Heiligabend und den Feiertagen im Dienst und fahren Rettungswagen, sobald sie im Notfall über die Leitstellen der Feuerwehren alarmiert werden.

Ähnlich handhabt es die Telefonseelsorge. Auch dort ist die Telefonzentrale durchgehend besetzt, damit Menschen, die sich einsam fühlen oder über Probleme sprechen wollen, immer einen Ansprechpartner haben.