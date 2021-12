Einsam an Weihnachten: Hier gibt es Hilfe an den Festtagen

Mehr Menschen erleben seit der Pandemie Einsamkeit

Natürlich - wer allein ist, ist nicht zwangsläufig einsam. Doch seit Beginn der Corona-Pandemie erleben mehr Menschen das Gefühl. In den ersten Monaten der Corona-Krise hat sich die Häufigkeit von Einsamkeitsgefühlen unter den EU-Bürgern verdoppelt. Das ergab eine Studie der EU-Kommission.