Köln: 25 Menschen in Gewahrsam - 1.000 Einsätze in Düsseldorf

Bis zum Abend nahmen die Einsatzkräfte in der Domstadt demnach 25 Menschen in Gewahrsam. Zudem seien zwei Verdächtige im Alter von 23 und 31 Jahren nach exhibitionistischen Handlungen und sexuellen Belästigungen vorläufig festgenommen worden.

Die Düsseldorfer Feuerwehr sprach von rund 1.000 Einsätzen an Weiberfastnacht. Das seien in etwa so viele wie im Vorjahr. Ein Karnevalist sei am Donnerstag so unglücklich gestürzt, dass er mit schweren Kopfverletzungen in eine Spezialklinik kam.

Alter Markt und Heumarkt nicht komplett voll

Der positive Verlauf des Karnevalsauftakts hat wohl auch damit zu tun, dass Weiberfastnacht in diesem Jahr weniger Besucher angezogen hat als zuletzt. In Köln seien Alter Markt und Heumarkt nicht komplett ausgelastet gewesen. Auch die Bundespolizei beobachtete an den Bahnhöfen "weniger Gäste als in den Vorjahren" .

Die Kölner Polizei nahm bis zum späten Nachmittag rund 20 Personen in Gewahrsam. Den ersten Jecken hatte es mit 2,3 Promille Alkohol im Blut bereits morgens um 11.20 Uhr erwischt.