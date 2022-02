Weiberfastnacht in NRW - das müssen Jecken zu Karneval wissen

Strenge Kontrollen und empfindliche Strafen in Brauchtumszonen

Wer Karneval feiern möchte, sollte sich auf der Homepage der jeweiligen Stadt oder dem örtlichen Karnevalsverein vorher informieren, was, wo erlaubt ist - und was nicht. Generell gilt: Draußen dürfen alle zweifach Geimpften oder Genesenen feiern, die geboostert wurden oder ein aktuelles negatives Testergebnis nachweisen können - also die 2G-plus-Regelung. Wer in Kneipen feiern möchte, braucht auch mit Booster-Impfung zusätzlich ein negatives aktuelles Testergebnis.

Polizei und Ordnungskräfte sorgen für sicheres Feiern

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat für Verstöße gegen die an den Karnevalstagen geltenden Corona-Regeln harte Strafen angekündigt: Wer gegen die 2G-plus-Regel verstoße, riskiere ein Bußgeld von mindestens 250 Euro. Gastronomen, die die Regeln nicht kontrollieren, drohen 5.000 Euro Strafe. In Bonn werden Verstöße gegen die Maskenpflicht sowie gegen das Alkoholverbot in den Brauchtumszonen mit 50 Euro geahndet.