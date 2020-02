In vielen Städten in NRW übernehmen die "jecken Wiever" am Donnerstag (20.02.2020) um 11.11 Uhr das Regiment. Herren, die an diesem Tag einen Schlips tragen, müssen damit rechnen, dass ihnen die Frauen an den Kragen gehen: Schnipp, Schnapp - Krawatte ab!

Die Höhner werden wieder auf dem Alter Markt in Köln auftreten

In Köln schunkelt das Volk auf dem Alter Markt zur Musik von den Höhnern, Marita Köllner und Funky Marys. In Düsseldorf spielt die Live-Musik am Rathausplatz während die "Möhnen" das Rathaus stürmen und den Bürgermeister gefangen nehmen.

Rathaussturm in Bonn

In Bonn ziehen die Jecken zum Beueler Rathaus, das Wäscherprinzessin Romina I. mit ihrem Gefolge um 12 Uhr erstürmen wird. In Aachen, Münster und Mönchengladbach gibt es in vielen Stadtteilen Partys zur Eröffnung des Straßenkarnevals und in Billerbeck bei Coesfeld rollt ab 10.30 Uhr der Umzug durch die Innenstadt.