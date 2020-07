Die Zustimmung für die Rückkehr zur Wehrpflicht scheint sich seitdem bei den Regierungsparteien zaghaft zu mehren - jetzt auch durch die Wehrbeauftragte Eva Högl ( SPD ). Sie will 2021 - zehn Jahre nach der Aussetzung - intensiv über das Thema sprechen. Das Ende der Wehrpflicht nannte Högl am Samstag (04.07.2020) in den Zeitungen der Funke Mediengruppe einen " Riesenfehler ". Damit hat sie auf die jüngst bekannt gewordenen rechtsextremistischen Vorfälle bei der Elitetruppe KSK reagiert.