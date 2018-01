Wegberg: Asylbewerber wegen zweifachen versuchten Mordes angeklagt

Ein Asylbewerber aus dem Irak muss sich in Kürze vor dem Landgericht Mönchengladbach wegen zweifachen versuchten Mordes verantworten. Er soll in der Asylbewerberunterkunft in Wegberg-Petersholz versucht haben, zwei Mitbewohner mit einem Messer zu töten.