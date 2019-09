week4climate: Eine Woche des Protests

Am vergangenen Freitag (20.09.2019) waren in NRW weit mehr als 100.000 Menschen auf den Straßen und haben sich an den Klima-Demos von "Fridays for Future" beteiligt. Doch auch in dieser Woche gibt es immer wieder Veranstaltungen, denn bis zum 27. September läuft die sogenannte "week4climate". Mit der Aktionswoche fordern die Initiatoren eine konsequentere Klimapolitik ein.

Unter dem Motto "Sieben Tage – sieben Themen – ein Ziel: die Rettung der Erde" gibt es in mehreren Städten des Landes Demonstrationen. Am Sonntag (22.09.2019) beteiligten sich zum Beispiel bei einer Demo in Köln nach Angaben von Polizei und Veranstalter 500 Menschen. 1500 Teilnehmer waren angemeldet gewesen.