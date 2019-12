Kräftige Schauer, mäßiger bis frischer Wind - still und beschaulich wird das Wetter über die Weihnachtstage in Nordrhein-Westfalen sicher nicht.

An der Südflanke des Tiefs "Cedrik" kann es zum Teil "besonders in den Hochlagen der Eifel auch stürmisch werden" , erklärt Meteorologe Alexander Rudolph am Dienstag (24.12.2019). Wenn nicht alle Geschenke unterm Baum ankommen, könnte es also sein, dass sie vom Winde verweht wurden.