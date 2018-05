"Wir brauchen Maßnahmen zur Aufklärung der Lage und unterstützen den Intendanten in dieser Frage" , sagte der Rundfunkrats-Vorsitzende Andreas Meyer-Lauber am Dienstag (08.05.2018) in Köln. Der WDR müsse mit Sorgfalt prüfen, was vorgefallen sei.