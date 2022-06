WDR-Kinderrechtepreis geht an drei NRW-Initiativen

Auf dem zweiten Platz (2.000 Euro) landet der Solinger Verein "Between The Lines" für eine App, die Jugendliche in psychischen Krisen unterstützt. Die Hilfe-App hat sich für Jugendliche in psychischen oder sozialen Krisen mittlerweile zu einer gut genutzten Anlaufstelle im Netz weiterentwickelt.

Den dritten Preis (1.000) bekommt der Kölner Kinder- und Jugendtreff "Picco" für das Projekt "Naschgarten statt Parkplatz", bei dem ein tristes Brachgelände statt in einen Parkplatz in eine Art Kleingarten verwandelt wurde.

Ausgewählt wurden die Gewinner von einer 15-köpfigen Jury, zu der acht Kinder zwischen acht und zehn Jahren gehören. Diese Kinderjury hat den ersten Sieger alleine ausgewählt. Zur Erwachsenen-Jury gehören Vertreter und Vertreterinnen von Organisationen wie der UNICEF und dem Deutsche Kinderschutzbund.

Warum es den Kinderrechtepreis gibt

Vor 32 Jahren wurde die "UN-Konvention über die Rechte des Kindes" verabschiedet und inzwischen von fast allen Ländern der Welt unterzeichnet. Die UNO hat dabei nicht nur ausdrücklich gefordert, Kindern das Recht auf Schutz, Förderung und Beteiligung zu gewährleisten, sondern auch die Medien dazu aufgerufen, diese Aufgabe immer wieder ins öffentliche Bewusstsein zu rücken.

Der WDR sieht sich als öffentlich-rechtlicher Sender dabei besonders in der Pflicht. Wir wollen nicht nur über negative Entwicklungen berichten, sondern auch positive Beispiele in unserem Land würdigen. Aus diesem Grund verleiht der WDR seit 1994 alle zwei Jahre den "WDR-Preis für die Rechte des Kindes". Ziel des Preises ist es, Initiativen zu fördern, die die Kinderrechte in Nordrhein-Westfalen bekannt machen und vorbildlich umsetzen.