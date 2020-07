WDR aktuell beim Facebook Messenger und bei Telegram

Deine Bedürfnisse

Wann dich unsere Chatbots mit Infos versorgen, kannst du selbst bestimmen. Entweder morgens oder abends oder gleich zwei Mal am Tag, morgens und abends.

Auch wenn zwischendurch etwas Wichtiges oder Unerwartetes passiert, können dir unsere Chatbots ein Update als Eilmeldung geben.

Wir wollen besser werden

Dazu brauchen wir deine Unterstützung. Wenn wir analysieren können, was dich interessiert und was nicht, können wir unsere Infos noch stärker an den Bedürfnissen unserer Abonnenten ausrichten. Wir würden uns freuen, wenn die Datenanalyse für dich okay ist.

Fragen an den Chatbot?

Sprich mal mit unseren Chatbots. Probiere es einfach aus. Wenn du zum Beispiel "Infos" schreibst, bekommst du die letzten Infos, die wir versendet haben. Das Gute ist: Je öfter du schreibst, desto mehr lernt unser Chatbot dazu. Jetzt viel Spaß beim Facebook-Messenger und bei Telegram.