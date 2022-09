Wegberg: Erste Fahrt im Zug der Zukunft

Grüne Wasserstofftechnik ist klimaneutral

„Diese Technologie ist einsatzfähig“, sagt Roland Busch, Vorstandvorsitzender der Siemens AG. „Der Zug, den Sie hier sehen, ist voll operativ. Er hat Beschleunigungswerte, wie Sie sie von einer U-Bahn kennen. Und er lässt sich in der gleichen Zeit betanken, wie Sie eine Diesellokomotive betanken.“ Und grüner Wasserstoff – also Wasserstoff, der mithilfe von erneuerbaren Energien erzeugt wird – ist vollkommen klimaneutral. Züge, die damit angetrieben werden, stoßen lediglich Wasserdampf aus.

Ersatz für alte Dieselloks

Diese Technik braucht die Deutsche Bahn dringend. Denn sie hat sich zum Ziel gesetzt, in den kommenden Jahrzehnten auch im Regionalverkehr klimaneutral zu werden, also ganz ohne den Ausstoß von CO2 auszukommen. Das geht aber nur, wenn die Bahn nach und nach auf den Betrieb der alten Dieselloks verzichtet, die gerade im Regionalverkehr immer noch eingesetzt werden.

Wasserstofftankstellen werden gebraucht

Deshalb will die Deutsche Bahn künftig auf Wasserstoffzüge setzen. Dafür wird in den kommenden Jahren eine ganz neue Infrastruktur gebraucht. Überall in Deutschland müssen Wasserstofftankstellen entstehen, damit die Züge bei Bedarf tanken können. Die heute bei Siemens vorgestellte Technik soll dazu beitragen, dass die Deutsche Bahn bis 2038 alle ihre Züge mit Ökostrom fahren lassen kann.